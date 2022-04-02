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انتخابات 2022 - البقاع الغربي - راشيا: القوات وحيدة

2
APRIL
2022
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جاء في "الأخبار":

بعد استبعاد القوات اللبنانية، نزولاً عند شروط النائب محمد القرعاوي، اكتملت لائحة «القرار الوطني المستقل» في دائرة البقاع الغربي – راشيا، وتضم إلى القرعاوي (سني) النائب وائل أبو فاعور (درزي)، مرشح الجماعة الإسلامية علي أبو ياسين (سني)، جهاد الزرزور (ماروني)، غسان السكاف (ماروني)، وعباس عيدي (شيعي).

القوات، بعد استبعادها عن اللائحة، لم تجد الكثير من الحلفاء الأقوياء، فعمدت إلى تأليف لائحة غير مكتملة باسم «بقاعنا أولاً»، بالتعاون مع شخصيات خرجت من تيار المستقبل كمنسق عام التيار في البقاع سابقاً العميد المتقاعد محمد قدورة. علماً أن معلومات أشارت ليلاً إلى انسحاب قدورة. وتضم «بقاعنا أولاً»: خالد عسكر عن المقعد السني الثاني، داني خاطر (ماروني)، جورج عبود (روم أرثوذكس)، وغنوة أسعد عن المقعد الشيعي. فيما تُرك المقعد الدرزي شاغراً.

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