وزير الصحة: نطمح إلى نظام صحي قائم على الرعاية الأولية والشاملة

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قام وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برعاية حفل إعادة تأهيل "مركز مار يوحنا المعمدان" التابع لمنظمة مالطا لبنان، بدعم من الحكومة الالمانية، في منطقة الشياح – عين الرمانة في حضور القاصد الرسولي المونسينيور جوزيف سبيتيري ونواب من البرلمان الالماني وممثلي الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وممثل قائد الجيش العميد جورج يوسف، رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، رئيس أساقفة بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، الشيخ مهدي يحفوفي ممثل المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عماد كنواتي ممثل دار الفتوى الشيخ سامي عبد الخالق، ممثل دار الطائفة الدرزية، والقائم بأعمال سفارة منظمة مالطة ذات السيادة فرانسوا ابي صعب ورئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية مروان صحناوي وشخصيات دينية واجتماعية.

ويقدم مركز مار يوحنا المعمدان مختلف الخدمات الطبية بشكل مجاني أو بمساهمة رمزية بدءا من الطب العام الى طب القلب و أمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، طب العيون، طب العظام، طب الكلى، جراحة المسالك البولية، أمراض الجهاز الهضمي والأمعاء، طب الغدد الصماء، طب الأمراض الجلدية، طب الأنف والأذن والحنجرة، وعلم التغذية.

كما ويتضمن الصيدلية المركزية التي يتم من خلالها توزيع الأدوية على مختلف مراكز منظمة مالطا لبنان.

وتمت أعمال إعادة تأهيله خلال عام واحد فقط، من دون أن تتوقف الخدمات بل إن الفريق انتقل في فترة إنجاز الاعمال إلى الكنيسة المجاورة وارتفع عدد المستفيدين من حوالى ثمانين شخصا إلى خمسمئة مريض يوميا تحت وطأة الأزمة المالية وجائحة كورونا.

ولفت الوزير الأبيض في كلمة خلال الحفل الى أن وزارة الصحة العامة "تطمح إلى بناء نظام قائم على الرعاية الصحية الأولية والشاملة كالدول المتقدمة لأن سكان لبنان بحاجة ماسة إلى تلك الخدمات خلال هذه الأوضاع الصعبة"، كما وشكر للحكومة الالمانية الدعم المالي، وأشاد بالعمل "الذي تقوم به منظمة فرسان مالطا في القطاع الصحي".

واستهل الحفل بصلاة مشتركة للطوائف كافة، وشدد رئيس جمعية فرسان مالطا اللبنانية مروان صحناوي على الهوية المميزة للبنان قائلا: "لبنان الرسالة؛ لبنان المحبة؛ لبنان الانفتاح على الآخر؛ لبنان الأخوة والكرامة الانسانية".

وشدد العضو في البوندستاغ الألماني كارستن كوبر على أهمية موقع المركز الصحي الاجتماعي في الشياح – عين الرمانة، وعلى جودة أعمال التجديد.

كما وسلط الضوء على الدور الموثوق به الذي تؤديه منظمة فرسان مالطا في لبنان. ونوه النائب الالماني بالنشاط الواسع والدعم الذي تقدمه هذه المراكز الصحية للمجتمع اللبناني.