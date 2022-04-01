تدابير سير في منطقة الرميل غدًا

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغًا أعلنت فبه أن "الساعة 17,00 من تاريخ الغد 2-4-2022، وعطفًا على كتاب محافظ مدينة بيروت، ستقام مناسبة حزبية في منطقة الرميل/بيروت بحضور عدد من الفعاليات، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتاريخ المذكور ولحين إنتهاء المناسبة تدابير السير التالية:

- منع وقوف السيارات إعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا.

- منع مرور السير إعتبارًا من الساعة 12,00 ظهرًا، وتحويله من:

- الجعيتاوي الى شارع مار لويس.

- مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي باتجاه صيدلية الحشاش.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلًا لحركة المرور.