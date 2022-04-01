دار الفتوى: اول ايام شهر رمضان المبارك غدا السبت

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صدر عن دار الفتوى البيان التالي: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن َّأول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443ه، هو يوم غد السبت الواقع في 2 نيسان 2022م، وذلك عملا بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الاسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية واسلامية.



وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّعام وانتم بخير " .