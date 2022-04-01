ثناء غادرت منزلها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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عمّمت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: "ثناء محمد الضاهر (مواليد عام 1986، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 19-3-2022، منزلها الكائن في محلّة تلحياة / عكار، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من امراض عصبية وعضال".



وطلبت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات".



