شمالنا وسهلنا والجبل: إعلان تحالف من بشرّي وزغرتا والكورة والبترون إلى البقاع الغربي وراشيا

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اعلن إئتلافا شمالنا في دائرة الشمال الثالثة (بشري، زغرتا، الكورة والبترون) وسهلنا والجبل (في البقاع الغربي وراشيا) الوصول إلى اتفاق سياسي يتضمّن رؤية مشتركة حول سبل الخروج من الأزمة نحو دولة المواطنة والمحاسبة والديمقراطية والقضاء المستقل والحريات والعدالة الإجتماعية. ويتضمّن الإتفاق العمل سويّةً في مواجهة تحالف السلاح والفساد والمحاصصة في إطار كتلة برلمانية واحدة بعد الإنتخابات. كما وجّه الإئتلافان دعوة إلى كافة قوى التغيير على مساحة الوطن إلى توحيد الجهود وملاقاة آمال الناس وخوض المعركة الإنتخابية بلوائح موحّدة في وجه المنظومة الحاكمة.