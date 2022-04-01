وزير الزراعة: التعايش الاسلامي المسيحي نعمة انعمها الله على الشعب اللبناني

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أشار وزير الزراعة د.عباس الحاج حسن خلال زيارته لسيادة راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، نيافة المطران ابراهيم ابراهيم، أن التعايش الاسلامي المسيحي من خلال فكر الامام موسى الصدر والذي يتحدث به دائماً دولة الرئيس نبيه بري هو نعمة كبيرة أنعمها الله على الشعب اللبناني ويجب التشديد والتأكيد عليها دائماً.

زيارة الحاج حسن بحضور معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، اتت من اجل التباحث في امور المنطقة وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي.

بدوره أكد سيادة المطران أن الخط الوطني الذي يمثله الوزير الحاج حسن لا سيما من خلال التلاحم والتعايش والألفة ومواجهة الجائحة إنما هو الخط الوحيد الذي يؤسس لبناء دولة حقيقية يطمح لها أغلبية الشعب اللبناني.

وخلال جولة يقوم بها الحاج حسن على مراكز الوزارة في البقاعين الاوسط والغربي، زار وزير الزراعة مركز الابحاث الزراعية والتقى رئيس المركز والموظفين وتابع معهم شؤون ادارية وتحدث حول خطة الوزارة من اجل النهوض بقطاع زراعة القمح، وجال نقاش حول عمل الوزارة وتم عرض المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والحلول.

وتابع الحاج حسن جولته عبر زيارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وجرى تسليم خيم النايلون من اجل دعم مزارعي البيوت البلاستيكية.