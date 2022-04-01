غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ الحاكم رياض سلامة

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أفاد مصدر قضائي كبير لوكالة "رويترز" أن "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس.

وأكّد المصدر القضائي الكبير لـ"رويترز" أن "النائب العام غسان عويدات بعث أمس برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ".

وقال المصدر إن "الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرّب الضريبي وغسل الأموال"، لكنه لم يحددّ ما إذا كان الأمر يتعلق بتحقيقات لبنانية أو أجنبية مع حاكم المصرف المركزي.