تعرض تقيب صيادلة لبنان لحادث سير متعمد

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أصدر المكتب الاعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم بيانا جاء فيه: “تعرض نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم صباح اليوم الجمعة 1 نيسان 2022 لحادث سير بعدما اعترضته سيارة رباعية الدفع خلال توجهه الى مبنى النقابة.

وفي تفاصيل الحادث، على مسافة 500 متر من موقع نقابة صيادلة لبنان الكائن في منطقة كورنيش النهر، وبينما كان النقيب سلوم متوجها الى النقابة، اعترضت سيارة GMC رباعية الدفع سوداء اللون “مفيمة” سيارة نقيب الصيادلة والتي كان يقودها سائق النقابة واصطدمت متعمدة بمقدمة سيارة النقيب، ولاذ الفاعل بالفرار الى جهة مجهولة.

يطمئن نقيب الصيادلة الجميع أنه وسائق النقابة بحال جيدة، مشددا على استمراره بالدفاع عن صحة المواطن ومهنة الصيدلة وتواجد الدواء الجيد وملاحقة كل المخالفين في هذا القطاع.

ويؤكد نقيب الصيادلة أنه لا يتهم أحدا معينا بإنتظار ما ستؤول إليه نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية”.