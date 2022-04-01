أبو شرف من بكركي: القطاع الصحي على حافة الانهيار

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أعلن نقيب الاطباء في لبنان شرف ابو شرف، خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أن "القطاع الصحي على حافة الإنهيار اذا لم يلقَ ‏دعم الجهات المعنية ماليا واجتماعيًا وأمنيًا سريعا".

‏وطالب أبو شرف، بحسب بيان، بـ"إيجاد حل سريع لهذه المعضلة عبر رصد الميزانية اللازمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، ودفع أتعاب العاملين الصحيين، وتسهيل معاملاتهم المصرفية ، وتوفير الحماية الأمنية لهم، وبذلك نستطيع أن نضع حدا للهجرة المتمادية للأطباء والممرضات والممرضين".

وأكد أن "الحل ‏يكون بإيلاء الأمور الصحية الأولوية حفاظا على هذا القطاع حتى يتمكن من الاستمرار في عمله والبقاء في بلده".