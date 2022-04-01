مصلحة الليطاني: تفكيك مضخة في خزان مياه في عدلون للتأكد منها

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، في بيان، انه "ضمن اطار التعاون والتنسيق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبرنامج الامم المتحدة الانمائي " UNDP" في تنفيذ عدد من مشاريع الصرف الصحي وادارتها وتشغيلها للحد من التلوث ورفعه عن مشروع قناة ري القاسمية وحرمه، ومن ضمن هذه المشاريع شبكة الصرف الصحي ومحطتي الضخ في حي العرش وحي المغارة في عدلون ، وضمن اطار المتابعة والتشغيل لهذه الشبكة واستمرارها في العمل بشكل منتظم ، وبعدما امتلأ خزان المضخة الكبير بالمياه وفاض على حرم مشروع القناة ، لزم برنامج UNDP اشغال سحب المياه من الخزان وتفريغه ليصار الى الكشف على المضخات وصيانتها وتنظيفها واعادة تشغيلها من جديد، وفي في 29 آذار 2022 باشرت شركة "بيلد"، وهي الشركة التي رسا عليها الالتزام تنفيذ الاشغال المطلوبة وبدأت بسحب المياه من الخزان بواسطة صهاريج خاصة لمياه الصرف الصحي، بالاضافة الى استحداث فتحة في سقف الخزان يتم عبرها رفع المضخات الغاطسة في الخزان، مع الاشارة الى ان جميع هذه الاعمال تحت اشراف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومتابعتها ومساعدتها. وفي 1 نيسان، وبعد سحب كمية مياه من الخزان تسمح بفك المضخات، تمت عملية الفك ويعمل حاليا" على فحص المضخات للتاكد من انها تعمل أو العكس لينى على الشيء مقتضاه، مع الاشارة الى انه تم استحداث الفتحة في سقف الخزان وتركيب غطاء حديد لها يسمح عبرها بسحب المضخات وتنظيف الخزان في مراحل لاحقة.