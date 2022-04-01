الرئيس عون يشدد على ضرورة تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية

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مجلس العمداء أساسي لتسهيل شؤون الجامعة وبالتالي بت الملفات العالقة

شدد رئيس الجمهورة العماد ميشال عون على ضرورة بت تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية في أٍسرع وقت، لأن هذا التعيين هو أمر أساسي لتشكيل مجلس العمداء وتسيير شؤون الجامعة، التي هي من صلب مهام المجلس، وبالتالي بت الملفات العالقة العائدة للجامعة واستاذتها.

وكان الرئيس عون عرض مع الوزيرة السابقة غادة شريم الأوضاع العامة في البلاد ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانية.

النائب سيمون ابي رميا

واستقبل الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا ومستشار الرئيس عون للشؤون الرياضية السيد جهاد سلامة، وعرض معهما النشاطات الرياضية التي تقام في لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.

كما تطرق البحث الى عمل الاتحادات الرياضية.