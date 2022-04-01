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تحضّروا لطقس الـ Weekend..!

1
APRIL
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار بخاصة في النصف الجنوبي من البلاد فتسوء معها الرؤيا احيانا.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلات شهر نيسان بنحو 5 درجات بخاصة جنوب البلاد. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15و 24 درجة).
الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها، واستمرار ظهور طبقات من الغبار مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية .

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار بخاصة في النصف الجنوبي من البلاد فتسوء معها الرؤيا احيانا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، وبقاء الغبار في الاجواء.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة محمّلة بالغبار.

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