living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصّحف ليوم الجمعة 1 نيسان 2022

1
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


قال خبير اقتصادي إن رهان بعض الدول الأوروبية على الاستغناء عن شراء الغاز من روسيا يذكرنا بإعلان الرئيس سعد الحريري بإمكان لبنان الاستغناء عن العبور التجاري من سوريا بالاعتماد على النقل الجويّ، ولأن الجغرافيا "ديكتاتور" كما يقول نابوليون، فقدّر الجيران مبدأ الشفاعة والأفضليّة.


قال خبير عسكري إن توازن المعادلة العسكرية الروسي الجديد يعتمد على حصار المدن برؤوس جسور بعيدة عن الاحتكاك المباشر وممارسة السيطرة بالنار من الجو والبحر والبر لتدمير أية بنى تحتية عسكرية وأية مستودعات سلاح ووقود، بينما روسيا لن تكون تحت النار الأوكرانية، والزمن لصالح موسكو.


اللواء


دقق معنيون بأسماء المنسحبين من الانتخابات، فتبيَّن أن بقاء مرشحين محسوبين على لائحة بقاعية قوية، يزيد الحسم المرتقب انتظاراً صعباً..


رفض مرجع نيابي استقبال نائب طامح، فصعَّد الأخير من خطابه، بانتظار النتائج في صناديق الإقتراع.


تكثَّف التنسيق، من دون الإعلان عن ذلك، لإفشال مخطط يستهدف تحالفاً قائماً منذ سنوات في المنطقة، بدءًا من عاصمة قريبة.

 

الجمهورية

أثار كلام مسؤول حزب كبير حول "إنجاح الحلفاء" حفيظة عدد من كوادر الحزب المذكور الذين أبدوا اعتراضات علنية على هذا التوجه.

نقل عن مرجع سياسي قلقه من خطوات تحضر في حق موظف كبير من شأنها أن ترتدّ بسلبيات كبرى على كل المستويات.

يرجّح حزب فاعل فوزه على الأقل بـ 4 أو 5 نواب جدد كحلفاء له من طائفة ثانية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout