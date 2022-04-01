أسرار الصّحف ليوم الجمعة 1 نيسان 2022

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البناء



قال خبير اقتصادي إن رهان بعض الدول الأوروبية على الاستغناء عن شراء الغاز من روسيا يذكرنا بإعلان الرئيس سعد الحريري بإمكان لبنان الاستغناء عن العبور التجاري من سوريا بالاعتماد على النقل الجويّ، ولأن الجغرافيا "ديكتاتور" كما يقول نابوليون، فقدّر الجيران مبدأ الشفاعة والأفضليّة.



قال خبير عسكري إن توازن المعادلة العسكرية الروسي الجديد يعتمد على حصار المدن برؤوس جسور بعيدة عن الاحتكاك المباشر وممارسة السيطرة بالنار من الجو والبحر والبر لتدمير أية بنى تحتية عسكرية وأية مستودعات سلاح ووقود، بينما روسيا لن تكون تحت النار الأوكرانية، والزمن لصالح موسكو.



اللواء



دقق معنيون بأسماء المنسحبين من الانتخابات، فتبيَّن أن بقاء مرشحين محسوبين على لائحة بقاعية قوية، يزيد الحسم المرتقب انتظاراً صعباً..



رفض مرجع نيابي استقبال نائب طامح، فصعَّد الأخير من خطابه، بانتظار النتائج في صناديق الإقتراع.



تكثَّف التنسيق، من دون الإعلان عن ذلك، لإفشال مخطط يستهدف تحالفاً قائماً منذ سنوات في المنطقة، بدءًا من عاصمة قريبة.

الجمهورية

أثار كلام مسؤول حزب كبير حول "إنجاح الحلفاء" حفيظة عدد من كوادر الحزب المذكور الذين أبدوا اعتراضات علنية على هذا التوجه.

نقل عن مرجع سياسي قلقه من خطوات تحضر في حق موظف كبير من شأنها أن ترتدّ بسلبيات كبرى على كل المستويات.

يرجّح حزب فاعل فوزه على الأقل بـ 4 أو 5 نواب جدد كحلفاء له من طائفة ثانية.