عناوين الصّحف ليوم الجمعة 1 نيسان 2022

الأخبار
رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة.. ميقاتي "يرضخ" لباريس: تحجيم الحاكم؟
عُمّال "رامكو" و"سيتي بلو" بلا رواتب: لا كنس ولا جمع؟
"إسرائيل" تتهيّب المواجهة
البناء
البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ
اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار.. وانسداد سياسيّ عراقيّ
لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد.. وارتباك "إسرائيليّ" عشية شهر رمضان
الجمهورية
صندوق النقد: لانصاف المودعين
هل ينتهي كابوس فقدان الادوية؟
كيف يتعامل الجيش مع الضبابية في المشهد السياسي؟
زيلينسكي: نستعد لمعارك جديدة في الشرق
اللواء
صندوق النقد: التعهدات الرئاسية شرط ضروري للبرنامج الإصلاحي
الحريري يطلق "سوا للبنان" بالدعوة إلى تكثيف الإقتراع.. وكرة "الأخوين سلامة" في الملعب العوني
"كابيتال كونترول".. على إنفاق الدولة!
الديار
-شيا تبيع الحلفاء "الأوهام" انتخابيًا… غريو قلقة من الاحباط السني والمفتي: تأخرتوا!
عدم التجانس يؤخر تسجيل اللوائح.. وجنبلاط يراهن على "تسرب" أصوات حركة أمل
"الصندوق" يلعب على المكشوف والكباش المصرفي القضائي بين التسوية والتأجيل؟