عناوين الصّحف ليوم الجمعة 1 نيسان 2022

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الأخبار

رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سلامة.. ميقاتي "يرضخ" لباريس: تحجيم الحاكم؟

عُمّال "رامكو" و"سيتي بلو" بلا رواتب: لا كنس ولا جمع؟

"إسرائيل" تتهيّب المواجهة



البناء

البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ

اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار.. وانسداد سياسيّ عراقيّ

لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد.. وارتباك "إسرائيليّ" عشية شهر رمضان

الجمهورية

صندوق النقد: لانصاف المودعين

هل ينتهي كابوس فقدان الادوية؟

كيف يتعامل الجيش مع الضبابية في المشهد السياسي؟

زيلينسكي: نستعد لمعارك جديدة في الشرق



اللواء

صندوق النقد: التعهدات الرئاسية شرط ضروري للبرنامج الإصلاحي

الحريري يطلق "سوا للبنان" بالدعوة إلى تكثيف الإقتراع.. وكرة "الأخوين سلامة" في الملعب العوني

"كابيتال كونترول".. على إنفاق الدولة!



الديار

-شيا تبيع الحلفاء "الأوهام" انتخابيًا… غريو قلقة من الاحباط السني والمفتي: تأخرتوا!

عدم التجانس يؤخر تسجيل اللوائح.. وجنبلاط يراهن على "تسرب" أصوات حركة أمل

"الصندوق" يلعب على المكشوف والكباش المصرفي القضائي بين التسوية والتأجيل؟