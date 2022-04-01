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حزب الله: الموازنة «ما بتمشي» وملاحظات على الـ«كابيتال كونترول»

1
APRIL
2022
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كتبت الأخبار :

لفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى أنّه «من حق اللبنانيين أن يعلموا ماذا فعلنا بملف مكافحة الفساد».

وفي حديث لبرنامج «الفساد والقضاء»، في حلقته الأولى على قناة «المنار» أمس، تطرق فضل الله إلى ملفي الموازنة وقانون الـ«كابيتال كونترول»، فأكد أنه إذا بقيت الموازنة كما هي، «صعب تمشي». وأضاف: «الموازنة فيها خلل كبير وطالبنا الحكومة بوضع إيرادات فيها. ولن نوافق على هذه الموازنة بهذه الصيغة لا قبل الانتخابات ولا بعدها وهذا موقفنا».
ولفت إلى أنّ لحزب الله ملاحظات على قانون الـ«كابيتال كونترول» و«لن نقبل بقانون على حساب مصلحة المودعين». وشدّد على أن «حزب الله مع كابيتال كونترول يمنع تهريب الأموال إلى الخارج ويحفظ حقوق المودعين بصورة واضحة».

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