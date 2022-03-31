أرسلان إختتم زيارته إلى موسكو بغداء في السفارة اللبنانية

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إختتم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والوفد المرافق زيارتهم إلى روسيا الإتحادية، حيث أُقيمت مأدبة غداء لأرسلان في مقر السفارة اللبنانية في موسكو، بدعوة من السفير اللبناني شوقي بو نصار، بحضور السفير الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل، السفير العراقي عبد الرحمن الحسيني، السفير الاردني خالد الشوابكة والمعتمد البطريركي في موسكو المطران نيفن صيقلي.

وكان قد إلتقى أرسلان خلال زيارته، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين في الخارجية.