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عدل ورحمة : للتوعية والاستباقية للحد من الجريمة

31
MARCH
2022
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ضمن إستراتيجية جمعيّة عدل ورحمة التوعوية و"الاستباقية " نظمت الجمعيٌة لقاءً لطلاب من مدرسة مسروبيان للتعرف على الجمعية ونشاطاتها واشكالية السجون بشكل عام، بالإضافة الى شهادة حياة لسجين سابق. وبدأ اللقاء بترحيب من قبل منسقة قسم العمل الصحي الاجتماعي السيدة عيدا نصر الله التي شرحت لهم عن الخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال اقسامها المتعددة ( القسم القانوني، القسم الصحي-الاجتماعي، والقسم النفسي) للمستفيدين داخل سجن رومية في مبنى الأحداث ومبنى المحكومين، بالإضافة الى تأمين بعض الأدوية والمنظفات ومستلزمات النظافة الشخصية والمساهمة في بعض التصليحات والتجهيزات للسجن بالتعاون مع إدارة السجن وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة.
كما تطرقت للحديث عن بيت الإيواء الخاص بالجمعية، حيث يتم استقبال السجناء السابقين لإعادة تأهيلهم للإنخراط في المجتمع بالإضافة الى خدمة "العلاج بالبدائل" لمدمني المخدرات سابقًا في المركز المذكور. وحث المسؤولين عن الجمعية الطلاب للمساعدة لنشر فكرة التخلي عن العنف والفساد والفقر والبطالة، مما يسهم في الحد من الجريمة.
بعد ذلك، قدم أحد السجناء السابقين شهادة حياة، تحدث فيها عن تحربته الشخصية وأسباب دخوله السجن، بالإضافة الى المعاناة التي يعيشها السجناء بسبب الصعوبات على صعيد الصحة والنظافة والإكتظاظ داخل السجون.
في نهاية اللقاء، تم تبادل الحوار والإجابة على أسئلة الطلاب ثم أختتم بصلاة.

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