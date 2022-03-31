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المكاري من دار الطائفة الدرزية: الحوار هو السبيل المفيد من أجل المستقبل

31
MARCH
2022
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زار وزير الاعلام الأستاذ زياد المكاري اليوم، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة، برفقة مستشاريه العميد المتقاعد أنطوان المكاري ومصباح العلي، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة وخصوصا الوطنية منها، ودور الاعلام في تعزيز لغة الحوار والتفاعل الإيجابي على كافة المستويات بما يحفظ لبنان ويصون وحدته. وحضر اللقاء عضوا المجلس المذهبي الشيخان المستشار وسام سليقا ومحمد غنام والشيخ عامر زين الدين.

المكاري
وبعد اللقاء، قال المكاري: "الزيارة الى هذه الدار الكريمة انما هي الى بيتنا، والعلاقة مع سماحة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى قديمة. زرته اليوم والتقيت أيضا بقيادات روحية، مؤكدين ان الحوار هنا ودائما هو السبيل المفيد من اجل المستقبل، وأيضا لكي نرى الأمور كما يجب في البلد. وتحدثنا مطولا في مواضيع الحوار والتلاقي، ونقول مجددا ان سماحة الشيخ سامي ابي المنى هو الرجل المناسب في المكان المناسب وبمهمته المستمرة من اجل تلاقي اللبنانيين على مختلف مشاربهم وثقافاتهم. إننا نقدر هذه الفرصة التي جمعتنا مع سماحته اليوم حيث انشغالاته الكثيرة، ونتمنى له كل التوفيق".

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