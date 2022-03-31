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كيلو الخيار بـ37 الف والبندورة بـ30.. ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع الغذائية!

31
MARCH
2022
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فيما لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستقراً نسيباً وخلال جولة لموقع tayyar.org على بعض السوبرماركات تبين ارتفاع غير مسبوق وغير مبرر للعديد من السلع الاساسية للمواطن اللبناني كالخضراوات التي اصبحت اسعارها غير مقبولة حيث وصل سعر كيلو البندورة الى 30 الف ليرة وسعر الخيار الى 37 الف ليرة فيما بلغ سعر كيلو البطاطا 16 الف ليرة.

وبالنسبة للحبوب فأسعارها تحلق ايضاً.. فسعر كيلو الارز لا يقل عن 30 الف ليرة في معظم السوبرماركات وفيما كان سعر الطحين لا يتجاوز الـ4 الاف في الشهر الماضي وصل سعر كيلو الطحين اليوم الى 13 الف ليرة وبالنسبة للعدس فهو في الطليعة حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين الـ37 الف والـ53 الف ليرة.

كذلك تستمر اسعار الدجاج واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الاساسية في الارتفاع الغير مبرر ايضاً.

للاطلاع على الاسعار اضغط هنا.

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