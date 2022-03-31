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اليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

31
MARCH
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها واستمرار ظهور طبقات من الغبار ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية.
وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع ويتوقع ظهور غبار خفيف في الاجواء، وان يتأثر ايضا اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بنحو 5 درجات.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية اما شهر نيسان فبين 15 و 24 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع ظهور غبار في الاجواء بخاصة جنوب البلاد.

 

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها واستمرار ظهور طبقات من الغبار ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية.

السبت: غائم خزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بالغبار خصوصا في النصف الجنوبي من البلاد، فتسوء معها الرؤيا احيانا.

 

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل، وبقاء الغبار في الاجواء.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 الى 24 درجة، في الداخل من 8 الى 29 درجة.
- الرياح السطحية:غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الغبار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 75 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
- الضغط الجوي:766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:28
- ساعة غروب الشمس: 18:57

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