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عناوين الصحف ليوم الخميس 31 آذار 2022

31
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الأخبار: فدائيّ جنين: حرب شوارع في «إسرائيل»

اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي | صندوق النقد: نريد ضمانات

 

 

 

الديار: لقاء نصرالله ــ نخالة أكبر ردّ على اجتماع النقب..والفلسطينيّون يستعدّون لانتفاضة جديدة؟
رمضان على الابواب وجنون الاسعار مُستمرّ.. و٧٦ مليون دولار «فريش» لمعامل «العتمة» الكهربائية؟
ماذا بين بري وجنبلاط ؟..الحريري مُتمسك برفض التواصل مع جعجع والسنيورة

 

 



البناء: لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان / اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ / البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ /

 

 

 

نداء الوطن: صندوق النقد يطلب "التزاماً رئاسياً" بالإصلاح تمهيداً لـ"التوقيع الأولي"
الكابيتال كونترول: إقرار "فولكلوري" واعتراض "شعبوي"!

 

 

 

النهار: الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الانتخابات

 

 

 

اللواء: إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات
45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر

 

 

 

الجمهورية: صندوق النقد يختبر صدقية الإلتزامات

لبنان غائب عن السمع

 

 

 

l'orient le jour: Les FL et le PSP unis face au Hezbollah

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