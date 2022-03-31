أسرار الصحف ليوم الخميس 31 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر خليجية إن بيان أنصار الله حول وقف النار أبقى الباب مفتوحاً لنجاح هدنة رمضان إذا نجحت مساعي التوصل لتفاهم على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهو ما يقوم المبعوث الأممي ببحثه بين صنعاء والرياض وتوقعت أن تظهر النتائج الأسبوع المقبل.

خفايا

قالت مصادر انتخابية إن اهتمام زعماء اللوائح برفع الحاصل الانتخابي يقابله اهتمام المرشحين بالصوت التفضيلي، وعدد من اللوائح معرض للتفكك بسبب صعوبة التوفيق بين الطلبين ورفض عدد من المرشحين أن يكونوا مجرد رفع للحاصل. وهذا قد يؤدي للوائح غير مكتملة في عدة دوائر.

نداء الوطن: خفايا

اعتبرت أوساط متابعة أن إعلان الأمين العام لحزب «البعث» علي حجازي عن لقائه مع الأمين العام لـ»حزب الله» لمدة ثلاث ساعات هو للتعويض عن عدم اعتماده كمرشح على لائحة الثنائي في بعلبك الهرمل وبمثابة تنازل لمصلحة النائب جميل السيد.

يقال إن حاكم مصرف لبنان مستمر في منصبه وإنه يفصل قضيته عن قضية توقيف شقيقه ويعتبر أنها قضية مفتعلة ولا شبهات جنائية فيها وتتعلق بتقاضي عمولات لقاء أعمال مالية كان يمكن أن تقوم بها أي شركة أخرى تتولى بيع اليوروبوندز.



اللواء: أسرار

همس

يخشى دبلوماسيون أجانب من تدهور في الوضعين المعيشي والاقتصادي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار العام، بما في ذلك الأمن الانتخابي.



غمز

فُهم من أوساط مسؤول كبير أنه مستاءٌ جداً من رئيس لجنة نيابية، غير ممثلة بالحكومة حالياً.



لغز

تبخرت أحلام وزراء وتحولت إلى أوهام، بعدما تبين أن التجربة على الأرض، تختلف عن النظريات المشبعة باللاواقعية.

الجمهورية: أسرار

لا تجاوب مع هذه "التمنيات الانتخابية"

لم يتجاوب حزب بارز مع تمنيات مسؤولين غير لبنانيين بتبنّي أحد المرشحين عن إحدى الدوائر البقاعية.

حرب ممنهجة على أحد النواب السابقين

شكا أحد النواب السابقين من حرب ممنهجة تشنّها جهات حزبية عليه على الرغم من عزوفه عن الترشح.



مرشّح يستغل قرابته من وزير لحقيبة خدماتية

يستغل مرشح شمالي قرابته من وزير لحقيبة خدماتية ويقوم بتوزيع المساعدات إسستنسابياً ضمن حملته الإنتخابية.