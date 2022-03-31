living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الديار: لوائح تحالف «الثنائي الشيعي» و8 آذار تعلن مناطقياً في اليومين المقبلين... كل ما ينسج من اخبار عن خلافات وصراعات ليس صحيحاً

31
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال علي ضاحي في الديار:

التواصل مفتوح ومباشر بين قيادة المقاومة والقيادة السورية، ولا تناقض سياسياً او انتخابياً بين الجانبين. بل على العكس، فالتكامل والتنسيق المشترك في القضايا الاساسية هو السائد. فبالاضافة الى وجود السفير السوري في لبنان السفير علي عبد الكريم علي، هناك قنوات مباشرة بين القيادتين في سوريا والمقاومة.


كما كان للسفير علي لقاءات مع حزب الله وحلفاء سوريا والاحزاب المتحالفة مع المقاومة والمحسوبة على سوريا، في ملف الانتخابات. كما التقت هذه الاحزاب قيادة المقاومة والمعنيين بملف الانتخابات في حزب الله، والعديد منها بقي طي الكتمان لاسباب داخلية وانتخابية.


هذه المعطيات توردها اوساط واسعة الإطلاع في تحالف حزب الله و8 آذار، وتشير الى ان كل ما ينسج من اخبار عن خلافات وتباينات وصراعات ليس صحيحاً، وينتهي عند المصلحة المشتركة لهذا التحالف، والذي يشمل المقاومة وحلفاءها في لبنان وسوريا وايران وكل المنطقة. فليس تكامل الساحات فقط عسكرياً وامنياً وسياسياً واعلامياً بل هو انتخابي ايضاً، والمستهدف هو التحالف كله و»رأس المقاومة» انتخابياً لمحاصرتها، والقول انها تراجعت شعبياً وانتخابياً وان حلفاءها «دفعوا ثمن» التحالف معها كالتيار الوطني الحر وغيره.


وفي هذا السياق، تكشف الاوساط ان لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالامين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان علي حجازي منذ ايام، يصب في خدمة المصلحة الانتخابية والسياسية والتحالفية لمحور المقاومة وسوريا وحلفاءهما في لبنان. وبعد التشاور بين المقاومة وسوريا وحلفاءهما، اقتضت المصلحة ان يستمر النائب جميل السيد مرشحاً على لائحة «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر» و8 آذار في بعلبك- الهرمل وذلك بعد اعلان النائب السابق عاصم قانصو انسحابه من السباق الانتخابي، وربما يقوم حجازي بالخطوة نفسها في اليومين المقبلين.


في المقابل تكشف الاوساط، ان الاعلان عن اللوائح التي باتت مكتملة لتحالف حزب الله و»حركة امل» و8 آذار، سيكون في اليومين المقبلين، وسيكون مناطقياً وليس مركزياً ووفق ما تراه قيادة «الثنائي الشيعي» مناسباً.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout