آلان عون: عون "ورّطني" والثنائي جسم واحد بفريقين

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رأى النائب آلان عون أن الناس تقدّر جيدًا من يسعى لتحصيل حقوقها، معتبرًا أن المعركة تتطلب اعتبار مصلحة الناس اولوية لا أن تأتي الحلول على حساب الناس.

ورأى عون خلال مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها بلا رمادية أن تعميم المسؤولية على الجميع لا ينطلي على كل الناس، كون الناس تستطيع التمييز بين من سعى للعمل وبين الآخرين.

هذا ودعا عون لعدم اهمال اي صوت، كون ال٥٠٠ صوت قد تساهم في ربح مقعد نيابي.

وكشف عون أن حرب الله بات مقتنعًا أن الامور لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، آملًا أن تكون يلاقي الحزب التيار في منتصف الطريق من خلال هذه المراجعة التي يجريها معتبرًا أن ورقة التفاهم بينهما تقوم على المصلحة الوطنية والهدف هو انتشال البلد.

وعن التحالف مع حركة امل يرى عون أنّه ليس هناك من فرق بين الثنائي الشيعي حيث أنّهما متشابهان في مختلف الملفات ولو تمايزا ببعض المواضيع اذ أنّهما "جسم واحد في فريقين"، وهما فرضا معادلة أم سويًا او لا تحالف.

وعن أحداث الطيونة أكّد عن أن دوره كنائب منع تكرار او حصول الحادثة، وليس "التمرجل بحادثة"، وأسف عون عن وصول الامور مع النائب بيار بو عاصي إلى هذا الحد مؤكدًا أن البعض تخطّى حدوده بالهجوم على رئيس الجمهورية وكذلك بالتجريح الشخص، والبعض "لازم يدوقا".

وعن ترسيم الحدود دعا عون لعدم المزايدة، معتبرًا أننا بأمس الحاجة لاستخراج النفط لانتشال لبنان من ازمته، ضمن الحد الادنى من الحفاظ على الحقوق الوطنية، مؤكدًا أن المفاوضات جدّية وليست شكليّة.

واعتبر نائب بعبدا أن رئيس الجمهورية ميشال عون "ورطّه وعلّقه وحببه" بالحياة السياسية والمسار السياسي والنضال.

ودعا عون رئيس حزب القوات سمير جعجع ألّا يكون خياره الوحيد هو تقاتل اللبنانيين.