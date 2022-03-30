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رابطة معلمي الاساسي بهيئتها الادارية وزعت المهام على أعضائها

30
MARCH
2022
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أعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي في بيان، أنها “عملا بالنظام الداخلي والمادة 24 منه، عقدت اجتماعها الاول لتوزيع المهام بين اعضائها، حيث جاء التوزيع كالاتي:

حسين محمد جواد: الرئيس
منصور توفيق العنز: نائب الرئيس

ميرفت بهيج الشميطلي: امين السر
محمد رشيد اسماعيل: امين الصندوق
منال فارس حذيفة: امين العلاقات العامة
فداء زهير طبيخ: امين اللجنة الاعلامية
روبير الياس فرح: امين اللجنة الثقافية
سمر محسن عسيلي: امين اللجنة التربوية
دجيمي نقولا جبور: امين اللجنة الفنية
ميرنا ابراهيم خطاب: امين اللجنة الاجتماعية
محمد علي عبدالله: امين لجنة الدراسات والاحصاء
طوني فريد الطحش: امين اللجنة الرياضية
فردوس رياض شعراني: امين لجنة شؤون المرأة
محمود عادل السحمراني: امين لجنة التدريب النقابي
روبير الياس طانيوس: امين شؤون صندوق المعلم
جهاد محسن البرجي: امين شؤون بيت المعلم

جوني وديع جرجورة: امين شؤون تعاونية موظفي الدولة
خالد احمد نصار: امين شؤون المتعاقدين”.

وأشار البيان الى أن “المجتمعين استعرضوا بشكل عام، قضايا المعلمين ومعاناتهم ولا سيما الكلفة العالية للاستشفاء في ظل الوضع المتردي الذي وصلنا اليه والمبالغ الطائلة التي تطلبها المستشفيات وضرورة رفع قيمة مساهمة التعاونية في الطبابة والاستشفاء”.

وأكدت الهيئة “ضرورة تقيد كل المصارف بتنفيذ قرار مصرف لبنان الاخير رقم 13423 الرامي الى تسديد رواتب موظفي القطاع العام وملحقاتهم والحوافز دفعة واحدة، وما هذا القرار إلا ثمرة الجهود والمتابعة الحثيثة من قبل الرابطة مع الوزارات المعنية ومصرف لبنان”.

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