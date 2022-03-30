اللواء إبراهيم افتتح المبنى الأول لمعهد التدريب والتعليم السيبراني للامن العام

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إفتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم، المبنى الأول من مشروع “معهد الأمن العام اللبناني للتدريب والتعليم والأمن السيبراني”، في الدامور، الذي تموله اليابان وتدعمه المنظمة الدولية للهجرة “IOM”،، في حضور سفير اليابان تاكيشي اوكوبو وعدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية ووفد من الأمم المتحدة وآخر من “IOM”، الى رئيس بلدية الدامور المحامي شارل غفري ونائبه طوني نصر وشخصيات وحشد من الضباط.



ولدى وصول اللواء إبراهيم، أدت له ثلة من الأمن العام التحية، ثم توجه الى اللوحة التذكارية عند مدخل المبنى، حيث أزاح الستار مع السفير اوكوبو، كتب عليها: “برؤية من اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وتمويل من اليابان، مع دعم من المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، تم البدء بتشييد صرح معهد الامن العام للتدريب والتعليم والأمن السيبراني، وإفتتاح المبنى الأول بتاريخ 30 آذار 2022”.

ابراهيم

والقى اللواء إبراهيم كلمة، قال فيها: “لأننا نؤمن بقيامة لبنان المستمرة، ولأننا وعن قناعة، متمسكون بثوابتنا في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة لكل المناطق اللبنانية، جئنا إلى الدامور، لافتتاح المبنى الأول من معهد الأمن العام اللبناني للتدريب والتعليم والأمن السيبراني، بتمويل من دولة اليابان ممثلة بسعادة السفير تاكيشي اوكوبو وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة”.

أضاف: “قد يكون حضورنا بين جمعكم الكريم جاء متأخرا بعض الوقت، لكن الوصول ولو متأخرين خير من ألا نأتي ابدا. لذا، نحن هنا إنفاذا للبرامج والخطط التطويرية التي اطلقتها المديرية العامة للأمن العام التي ويا للاسف، أعاقتها التطورات الخطيرة التي عصفت بلبنان على كل المستويات. لكن التماسك وتمسك اللبنانيين بالدولة، كناظم وحيد لكل المواطنين، جعلنا نبذل أقصى ما في وسعنا لأداء الواجب وتحمل المسؤولية. ان دعم دولة اليابان للدولة اللبنانية بشكل عام، وللمديرية العامة للامن العام ليس الاول، ونحن على ثقة بأنه لن يكون الاخير، خصوصا عندما نتحدث عن تعزيز القدرات البشرية التي تشكل ركنا اساسيا في تطوير المؤسسات الرسمية وزيادة فاعليتها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء”.



وتابع: “أما التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فهو ليس الاول من نوعه. هي إفتتحت مكتبا لها في لبنان بعد عدوان تموز 2006، وعملت على تقديم المساعدات للبنانيين الذين تأثروا بالحرب. والمنظمة تعمل في مجالات التنمية وتيسير الهجرة وتنظيمها. وما يعزز هذا التعاون هو تمتين العلاقة بينها وبين الامن العام، مما اثمر دعما شهدناه سابقا في إنشاء مركز ألامن العام الحدودي النموذجي في العبودية في منطقة الشمال. ويترجم اليوم في تنفيذ المبنى الاول من مشروع “معهد الأمن العام اللبناني للتدريب والتعليم والأمن السيبراني”، وهو صرح أكاديمي حديث، تتضافر فيه المعارف العسكرية والمدنية لرفع مستوى الخدمة وتمتين الأمن. عدا عن نشر ثقافة الأمن السيبراني وتبادل المعارف والخبرات مع الجامعات المحلية والجهات الدولية الداعمة للبنان”.

وأمل اللواء ابراهيم، أن “يساهم التعاون مع اليابان والمنظمة الدولية للهجرة وسائر الدول المانحة والداعمة، في تطوير استخدام الموارد البشرية والتقنية من أجل تحسين الإطار القانوني والممارسات الفضلى، بهدف تمكين لبنان من التأثير على السياسات الدولية المتعلقة بالهجرة وفي ما يتعلق بحماية مصالح المجتمعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلاد العربية”.

وأوضح أن “هذا المعهد يكتسب أهمية خاصة في تطوير القدرات والمهارات لعديد المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ويساعد في رفع معايير ومستوى وجودة الخدمات المقدمة سواء على المستوى التدريبي أو التعليمي أو على مستوى الأمن السيبراني. إن كل جهد يبذل في هذا السياق يحقن الدماء ويحصن مناعة الأمن الوطني للبنانيين والمقيمين، كما أنه يطور من قدرات الأمن الإستباقي صونا للسلامة العامة وحمايتها”.



واردف: “اما في ما خص الأمن السيبراني، فقد أصبح عنوانا اساسيا في الدلالة على قوة الدول، خصوصا ان الثورة التكنولوجية في عالم الإلكترونيات، قلبت مفاهيم الدفاع والحروب رأسا على عقب. وصارت القوة السيبرانية هي الأصل في تحصين سيادة أي دولة تريد أن تعيش في الجانب الحديث من العالم. لذا أدعو للمزيد من الإستثمار في هذا الجانب على مستوى الموارد البشرية والتقنية. وكانت المديرية العامة للأمن العام قد نظمت مؤتمرا حول مخاطر الامن السيبراني، وما زلنا نعمل بلا كلل لإعطائه ما يستحقه من جهد وإستثمار وتوعية الشباب اللبناني على المخاطر السيبرانية المحدقة به، في سبيل مصلحة لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه وتحت سقف القانون”.

واشار الى ان “المديرية العامة للأمن العام أبرمت في السنوات الخمس الأخيرة إتفاقيات تعاون وتنسيق مع مختلف الجامعات والمعاهد التربوية اللبنانية، بهدف تعزيز البحوث والدراسات وإقامة الندوات والنشاطات التعليمية المشتركة في ميادين الإقتصاد والإدارة والإجتماع والأمن، وكل الموضوعات التي تدخل في صلب صلاحيات الأمن العام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وختم اللواء إبراهيم قائلاً: “اشكر حضوركم معنا في هذه المناسبة، كما اتوجه بالشكر الى دولة اليابان، والمنظمة الدولية للهجرة، وبلدية الدامور، على الدعم الذي قدموه للامن العام، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في ما بيننا لما فيه خير لبنان والانسان فيه”.



وختاما قص اللواء إبراهيم وسفير اليابان ولوسيانو شريط إفتتاح المبنى، ثم كانت جولة في أرجائه.