البزري خلال لقائه تجمع المؤسسات الأهلية: المواطن هو صاحب القرار للبدء بعملية التغيير

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أكد الدكتور عبد الرحمن البزري خلال لقائه وفدا من" تجمع المؤسسات الأهلية" في صيدا والجوار أن "صيدا ستكون في الإنتخابات المقبلة عاصمة التغيير كما كانت عاصمة التحرير، والمدينة التي ستساهم في التجديد وإعادة بناء الدولة كما ساهمت في الإستقلال وبناء الجمهورية الأولى".

وأضاف وفق بيان عن مكتبه الاعلامي :" سنخوض الإنتخابات من روحية 17 تشرين وهدفنا الأساسي تثبيت دور صيدا الضامن والرائد في محيطها، والعمل على إستعادة حقوق أبنائها خدماتيا ووظيفيا وإنمائيا، والسعي لحل مختلف المشاكل البيئية والمعيشية والحياتية التي يعاني منها سكان المدينة ومحيطها"، مشيرا إلى" أننا سنتعاون مع مختلف قوى التغيير في لبنان من أجل تحقيق طموحات المواطنين والأجيال الشابة".

وختم البزري معتبرا أن "المواطن هو صاحب القرار وبيده التحكم بنتيجة الإنتخابات والبدء بعملية بناء الدولة الحديثة، القادرة، العادلة والديمقراطية".