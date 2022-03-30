بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى بيروت لاستكمال المفاوضات

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وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز إلى بيروت لاستكمال المفاوضات مع الجانب اللبناني.

ويستأنف الوفد جولته بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء، على أن تنطلق ورشة العمل صباح الخميس في السراي الحكومي مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من أجل تبادل الآراء والملاحظات حول خطة التعافي المالي والإقتصادي.

وفي وقت سابق، كان المتحدث بإسم الصندوق جيري رايس قد أعلن أن البحث مع الحكومة اللبنانية سيتناول "برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والإقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان"، مع العلم أن النقاشات التي تواصلت خلال الأسبوع الماضي ركزت بمعظمها على مشروع قانون الكابيتال كونترول لأخذ رأي الصندوق وملاحظاته وفق بيان صدر عن نائب رئيس الحكومة.