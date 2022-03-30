الرئيس عون: ندعو الى تأمين المساعدات للنازحين داخل بلدهم لتشجيعهم على العودة

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رئيس الجمهورية للمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان: كنا نأمل أن يركز تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار 1701 على تداعيات النزوح السوري و نؤكد ان بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان

رئيس الجمهورية: نصمم على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها

الرئيس عون تسلم رسالة شكر من نظيره الارميني عبر سفير ارمينيا في لبنان واطلع رئيس "تاسك فورس فور ليبانون" على وجهة نظره من تطور الاحداث في لبنان

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا رونيسكا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ان لبنان كان يأمل ان يركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 الذي تمت مناقشته قبل أيام في نيويورك في اطار الإحاطة الدورية، على تداعيات النزوح السوري الى لبنان لاسيما وان الأمين العام للأمم المتحدة زار بيروت وعاين عن كثب واقع النزوح السوري واستمع الى وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين في هذا الصدد. ولفت الرئيس عون المسؤولة الأممية الى ان بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع النازحين السوريين لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان على مختلف الأصعدة جراء وجود نحو مليون و500 الف نازح سوري على أراضيه، مشيرا الى ان لبنان لم يعد يحتمل مثل هذا الوضع، علما ان التقرير الذي تحدث عن " ضرورة معالجة جذور الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان" لم يشر الى الانعكاسات السلبية لهذا النزوح على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فضلا عن ارتفاع منسوب الجريمة. وتمنى الرئيس عون ان يلحظ التقرير المقبل هذه النقاط الأساسية التي تقلق المسؤولين والمواطنين اللبنانيين، مجددا الدعوة الى تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة لان حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة ومتسائلا عن سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في اكثر من مناسبة من دون ان يلقى أي ردة فعل إيجابية، الامر الذي يثير علامات استفهام حول نيّات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان على رغم عودة الامن والاستقرار الى غالبية المناطق السورية.

وكرر الرئيس عون التصميم على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 أيار المقبل بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات المرتبطة بها.

وكانت السفيرة رونيسكا اطلعت الرئيس عون على المداولات التي جرت في مجلس الامن خلال الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1701، والملاحظات التي ابداها أعضاء المجلس حول الوضع في لبنان والاستحقاقات المرتقبة والعلاقة بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب. كما وضعته في صورة اللقاءات التي عقدتها مع عدد من المسؤولين العرب والأجانب على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة.

رئيس منظمة "تاسك فورس فور ليبانون"

ديبلوماسيًا أيضا، استقبل الرئيس عون، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا، رئيس " مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان" ( تاسك فورس فور ليبانون) السفير أدوار غبريال في اطار الزيارة التي يقوم بها للاطلاع على الأوضاع في لبنان ونقل ملاحظاته الى أعضاء المجموعة. وقد اطلع الرئيس عون السفير غبريال على وجهة نظره من تطور الاحداث في لبنان والعلاقات اللبنانية- الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة. كما تطرق البحث الى المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع في لبنان والمنطقة.

سفير أرمينيا

واستقبل رئيس الجمهورية سفير أرمينيا في لبنان السيد فاهاغن اتابيكيان الذي سلمه رسالة خطية من رئيس جمهورية أرمينيا فاهاغن خاتشادوريان تضمنت شكره على التهنئة التي وجهها اليه الرئيس عون لمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أرمينيا. وقال الرئيس الأرميني في رسالته:"

" لمناسبة مرور 30 سنة على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وارمينيا، أود وبكل سرور أن أنوه بالمنفعة المتبادلة لعلاقات الشراكة بين بلدينا والمتطورة باستمرار في مختلف المجالات. كما اعبر عن رغبة ارمينيا في توطيد وتعميق اواصر التعاون مع لبنان بما فيه مصلحة الشعبين، وأتمنى لكم وافر الصحة والنجاح، كما للشعب اللبناني السلام والازدهار ."

وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية-الارمينية وسبل تطويرها، كما آخر التطورات على الصعيد الاقليمي والدولي.