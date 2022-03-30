عملية اجلاء اللبنانيين تمت بنجاح

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا الراغبين بالمغادرة قد تمت بنجاح، بالتعاون مع السفارت اللبنانية في اوكرانيا وبولندا ورومانيا وروسيا الاتحادية والهيئة العليا للاغاثة، ووصلت الى نهاياتها المرجوة نتيجة تكامل وتعاون الجهات المذكورة اعلاه، بالرغم من بعض الصعوبات التي واجههتا بسبب التطورات الميدانية وغياب الممرات الآمنة.

واستكمالا لمتابعة التطورات ومواكبتها، حضر السفيراللبناني لدى اوكرانيا علي ضاهر إلى بيروت لإطلاع السلطات الرسمية المعنية على آخر المستجدات ولتزويده بالتعليمات اللازمة للعمل بها.