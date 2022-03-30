"صفعة قويّة"... بيان من حزب الله!

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أصدر حزب الله بيانًا جاء فيه, "حيّا الحزب الشعب الفلسطيني و"مجاهديه الأبطال" الذين وجهوا صفعة قوية للـ "عدو الصهيوني" في قلب "كيانه" الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والاذلال".



وأضاف, "لقد أثبتت العملية "الشجاعة" اليوم أن لا مكان آمن لـ "مستوطني الاحتلال" وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".



وتابع, "أنَّ تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أنَّ شعبنا الفلسطيني مصمِّم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وأن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان "للعدو" ولن تغيّر من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كلّ الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا "الكيان العنصري".