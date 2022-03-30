كتل هوائية حارة وغبار .. اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة ، مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل ، ورياح ناشطة مع ظهور غبار في الاجواء بخاصة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الخميس ، ثم يتأثر لبنان بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع ومن المتوقع ظهور غبار خفيف في الاجواء، كما يتأثر ايضا اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها لشهر نيسان بحوالي 5 درجات.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) .



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل، ودون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة، ويتوقع ظهور غبار خفيف في الاجواء في المناطق الداخلية و المناطق الجنوبية فترة الظهيرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل ، ورياح ناشطة مع ظهور غبار في الاجواء بخاصة جنوب البلاد.



الجمعة:

قليل الغيوم اجمالاً بسحب مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة واستمرار ظهور طبقات من الغبار و رياح ناشطة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية .



السبت: غائم خزئيا بسحب مرتفعة صباحا، يتحول بعط الظهر الى قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة محملة بالغبار بخاصة في النصف الجنوبي من البلاد فتسوء معها الرؤيا احيانا.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة ، في الداخل من 8 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35و 60 %

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,28

- ساعة غروب الشمس: 18,57