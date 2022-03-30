living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء للنائب أسعد درغام مع هيئة كولكو هاليفكس

30
MARCH
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقاء للنائب أسعد درغام مع هيئة كولكو هاليفكس
لقاء للنائب أسعد درغام مع هيئة كولكو هاليفكس
عقدت هيئة كولكو هاليفكس مع مناصريها اجتماع عبر Zoom مع سعادة النائب والمرشّح عن المقعد الاورثوذكسي في عكار الاستاذ أسعد درغام، وناقشت بخلاله آخر المستجدات على الصعيد الانتخابي وتم البحث في وضع  الانتخابات القادمة في شهر ايار القادم وكيفية الدعم المطلق من ابناء التيار الحر  في الاغتراب الى المرشحين  على لائحة التيار الوطني الحر والمناقشة في التفاصيل الدقيقة بما يخص التصويت والتشجيع لايصال المرشح المناسب لمصلحة عكار الابية  .               
                                         
قدمت السيدة عبير شمعون امينة سر كولكو كندا والمسؤولة عن لجنة الانتخابات موجز عن تاريخ النائب درغام الذي بدوره شرح وشجع جميع الرفاق على التواصل الدائم كما شكر الناخبين على عطائهم الكريم رغم كل الصعاب.                                                
 
وان هيئة كولكو هاليفكس تشكر بدورها الجميع على المثابرة والعمل الدؤوب من ابناء جاليتها لاستكمال المسيرة الوطنية وتقديم كامل الدعم للتيار الوطني الحر وعلى العهد باقون.   
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout