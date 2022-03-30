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لقاء للنائب أسعد درغام مع هيئة كولكو هاليفكس لقاء للنائب أسعد درغام مع هيئة كولكو هاليفكس عقدت هيئة كولكو هاليفكس مع مناصريها اجتماع عبر Zoom مع سعادة النائب والمرشّح عن المقعد الاورثوذكسي في عكار الاستاذ أسعد درغام، وناقشت بخلاله آخر المستجدات على الصعيد الانتخابي وتم البحث في وضع الانتخابات القادمة في شهر ايار القادم وكيفية الدعم المطلق من ابناء التيار الحر في الاغتراب الى المرشحين على لائحة التيار الوطني الحر والمناقشة في التفاصيل الدقيقة بما يخص التصويت والتشجيع لايصال المرشح المناسب لمصلحة عكار الابية .

قدمت السيدة عبير شمعون امينة سر كولكو كندا والمسؤولة عن لجنة الانتخابات موجز عن تاريخ النائب درغام الذي بدوره شرح وشجع جميع الرفاق على التواصل الدائم كما شكر الناخبين على عطائهم الكريم رغم كل الصعاب.

وان هيئة كولكو هاليفكس تشكر بدورها الجميع على المثابرة والعمل الدؤوب من ابناء جاليتها لاستكمال المسيرة الوطنية وتقديم كامل الدعم للتيار الوطني الحر وعلى العهد باقون.