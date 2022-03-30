عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 آذار 2022

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الأخبار: البنك الدولي للبنان: سدّد دَيْنَك!

ميقاتي يهدد بالاستقالة لحماية سلامة



تدخّل سعودي ينقذ تحالف جنبلاط - جعجع... والبخاري في بيروت خلال يومين





الديار: ميقاتي ينتفض : كفى استثمارا انتخابيا.. ولن أستقيل

حزب الله : يريدون الاكثرية ليطبعوا مع «اسرائيل» !

الحريري بمواجهة السنيورة : «لن ترث زعامتي مهما كان الثمن»



الجمهورية: ميقاتي: أدق جرس الإنذار للجميع

تقدم في جولة إسطنبول

البناء: فلسطين تُحيي يوم الأرض: عمليّة ثالثة و11 قتيلاً في 8 أيام… وكل التطبيع لن يجلب أمناً / أوكرانيا تقدّم عرضاً تفاوضياً بإيعاز أوروبيّ مرفق بطلب تمديد مهلة معادلة الروبل والغاز / الملاحقة الدوليّة لسلامة تُحرج القضاء والسياسة… وميقاتي يفشل بمحاولة «التعويم عبر الثقة»

اللواء: «عضّ أصابع» بين الرئاسات .. وميقاتي يلوّح بالاستقالة ويطويها

إصرار حكومي على تمرير «الكابيتال» في مجلس الوزراء اليوم.. وبعثة الصندوق تنتظر في بيروت

نداء الوطن: "الاستقراض" والتشكيلات الديبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء اليوم

ميقاتي "متوتّر": إبحثوا عن "خيبة قطر"!

النهار: "بروفا ثقة" وميقاتي رمى الكرة لدى المجلس



...l'orient le jour: Mikati se rebiffe : Je ne démissionnerai pas, mais