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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 آذار 2022

30
MARCH
2022
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الأخبار: البنك الدولي للبنان: سدّد دَيْنَك!

ميقاتي يهدد بالاستقالة لحماية سلامة

تدخّل سعودي ينقذ تحالف جنبلاط - جعجع... والبخاري في بيروت خلال يومين

 

 

 

الديار: ميقاتي ينتفض : كفى استثمارا انتخابيا.. ولن أستقيل
حزب الله : يريدون الاكثرية ليطبعوا مع «اسرائيل» !
الحريري بمواجهة السنيورة : «لن ترث زعامتي مهما كان الثمن»

 

 

 


الجمهورية: ميقاتي: أدق جرس الإنذار للجميع
تقدم في جولة إسطنبول

 

 

 

البناء: فلسطين تُحيي يوم الأرض: عمليّة ثالثة و11 قتيلاً في 8 أيام… وكل التطبيع لن يجلب أمناً / أوكرانيا تقدّم عرضاً تفاوضياً بإيعاز أوروبيّ مرفق بطلب تمديد مهلة معادلة الروبل والغاز / الملاحقة الدوليّة لسلامة تُحرج القضاء والسياسة… وميقاتي يفشل بمحاولة «التعويم عبر الثقة»

 

 

 

اللواء: «عضّ أصابع» بين الرئاسات .. وميقاتي يلوّح بالاستقالة ويطويها
إصرار حكومي على تمرير «الكابيتال» في مجلس الوزراء اليوم.. وبعثة الصندوق تنتظر في بيروت

 

 

 

نداء الوطن: "الاستقراض" والتشكيلات الديبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء اليوم
ميقاتي "متوتّر": إبحثوا عن "خيبة قطر"!

 

 

 

النهار: "بروفا ثقة" وميقاتي رمى الكرة لدى المجلس

 

 

 


...l'orient le jour: Mikati se rebiffe : Je ne démissionnerai pas, mais

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