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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 آذار 2022

30
MARCH
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر روسية إن سبب التبدّل في الموقف الأوكراني التفاوضيّ هو المأزق الأوروبي في ملف الغاز والدفع بالروبل الذي ترجم ضغوطاً على الأوكرانيين للوصول الى حل سياسيّ يبرر رفع العقوبات والعودة إلى الوضع السابق، بينما كانت الضغوط سابقاً عكسيّة لمنع الحل بوهم تأثير العقوبات.

خفايا

أكدت جهات مطلعة أنّ الحملة التي سبقت ورافقت وتلت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الفاتيكان تمّ تمويلها من جهة حزبية، وأنّ موقعاً معروفاً مموّلاً من دولة عربية استكتب صحافياً يدّعي معرفته القديمة بالرئيس عون وقربه من بكركي ويشهر عداءه للثنائي الشيعي للنيل من رئيس الجمهورية بكلمات لاذعة.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تردّد ان هناك توافقاً حصل على رفع سن التقاعد الى 68 عاماً مما يؤجل الكثير من الاستحقاقات على المالية العامة. ولا يستبعد ان يطرح القرار في الحكومة قريباً.

 

فسرت جهات متابعة سحب النائب السابق سليم كرم ترشيحه بأنه نتيجة إدراكه صعوبة فوزه وسألت عن الإتجاه الذي يمكن أن تذهب إليه الأصوات المؤيدة له في دائرة زغرتا وعن المرشح الذي يمكن أن يحل محله في لائحة المرده.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تمرّ العلاقة بين مرجعين بفتور، كاد يطيح بالحكومة أكثر من مرّة، لولا التدخلات الضامنة لعملية التأليف منذ أيلول الماضي!


غمز
كشف خبير نفطي أن الشركات والمحطات تتبادل الأدوار، ليس فقط لزيادة أسعار المحروقات، بل لجني أرباح طائلة في «الوقت الميت»..


لغز
ما زالت الخلافات بين طرفين، لديهما تفاهمات انتخابية، تعيق الاتفاق على توجُّه موحَّد لإنقاذ مؤسسة وطنية تعليمية من المخاطر التي تواجهها..

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