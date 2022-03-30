living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الديار: سوريا لا تتدخل في الإنتخابات النيابيّة ومُطمئنة الى حلفائها

30
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: كمال ذبيان-

منذ ان خرجت سوريا من لبنان، بقواتها العسكرية ونظامها الامني، في 26 نيسان 2005، انتقل الملف اللبناني منها الى حليفها حزب الله، الذي نظم احتفالا سياسياً وشعبياً حاشداً، في ساحة رياض الصلح، شاركه فيه حلفاء سوريا في لبنان، تحت شعار «شكراً سوريا» في 8 آذار من ذلك العام.


هذا التبدل المكاني للملف الداخلي اللبناني، من عنجر حيث كان مركز جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية، الى حارة حريك، جعل حزب الله صاحب القرار تشاركه فيه «حركة امل» ورئيسها نبيه بري في ثنائية سميت «شيعية»، ليؤكد طرفاها بأنها «وطنية»، ولم تعد دمشق هي من يزورها المسؤولون الرسميون وقادة الاحزاب والتيارات للوقوف على رأيها، بل اصبحت الضاحية الجنوبية، بما ترمز للمقاومة، بمواجهة «تل ابيب»، في معادلة الصراع التي ارساها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اضافة الى عين التينة، مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ينظر اليه حزب الله بأنه «الديبلوماسي المقاوم»، الذي خاض المفاوضات السياسية، مع المراجع الدولية، لا سيما في اثناء العدوان الاسرائيلي صيف 2006.


وفي كل المراحل السياسية، التي اعقبت الانسحاب السوري من لبنان، لم تعد دمشق تهتم للتفاصيل اللبنانية التي كانت عليه في زمن وجودها فيه، حيث كانت الحكومات تشكل في اقل فترة لا تتعدى الايام، وربما الاسبوعين على ابعد تقدير، كما كانت اسماء المرشحين وتركيب اللوائح لم تكن بحاجة لجهد، حتى يكون فيها «ودائع سورية»، وكان الرئيس رفيق الحريري يتجاوب، ومثله رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي حظي على اكبر الكتل النيابية في الزمن السوري، ولم يُرفض طلب لميشال المر وسليمان فرنجية وطلال ارسلان، وتم تعزيز كتل نيابية للحزب «السوري القومي الاجتماعي» وحزب «البعث العربي الاشتراكي» وغيرهما.

 

فما كان يحصل في ايام الوجود السوري، في الحفاظ على المقاومة وحلفائها، يقوم حزب الله به، لتبقى المقاومة ثابتة مع حاضنتها الحزبية والسياسية والشعبية، وهذا ما اكد عليه امينه العام السيد حسن نصرالله ومسؤولون فيه، من ان وجود المقاومة هو عنوان الانتخابات، بوجه خصوم المقاومة التي ترعاهم اميركا، وفق توصيف حزب الله.



من هنا فان سوريا، لا تتدخل في الانتخابات النيابية ولا تعنيها، وهي لها حلفاء في لبنان لديهم القدرة والكفاءة لترتيب اوضاعهم، وقد تكفل حزب الله بذلك، بالتنسيق مع بري، والتشاور مع الحلفاء، الذين ليسوا على توافق دائم، وهذا امر طبيعي، في ان لا تكون الآراء واحدة، يقول قيادي في حزب الله، الذي يؤكد بان لا خلاف في الاستراتيجية، بل في التكتيك، وقد اعطى مثالا على العلاقة بين «التيار الوطني الحر»، و»تيار المردة»، اللذين يختلفان حول الاداء السياسي، ولكنهما يتفقان على بقاء المقاومة، والعلاقة التحالفية مع سوريا، وهو الامر نفسه، قد يحصل بين «حركة امل» وحزب الله، او حزب الله والتيار الوطني الحر، والاخير و»حركة امل».


فحزب الله هو من يقوم بالدور في ترتيب البيت الداخلي بين حلفائه، وهو يلقى صعوبة في ذلك، لا سيما في داخل احزاب انقسمت على بعضها كالحزب «القومي»، او ما زالت الوحدة داخلها غير متينة كالبعث، او ما يحصل من خروج على «التيار الوطني الحر»، وهذا ما يضع حزب الله في موقع صعب، اذ عليه، ان يدخل في التفاصيل، لا سيما مع الاستحقاق الانتخابي، الذي تصرف له قيادة الحزب كل وقتها وجهدها، لتأمين اختيار المرشحين، وترتيب التحالفات وتركيب اللوائح، من اجل ان تفوز بالانتخابات، وتأتي بالاكثرية النيابية، وفق القيادي الذي يؤكد بان الحزب يواجه صعوبات، مع حلفاء له، او من يعتبرهم في خط المقاومة.

 

ومع انخراط حزب الله في تنظيم الانتخابات، ما يؤكد ان سوريا لا تتدخل فيها، وهذا ما نقله زوار اصدقاء للرئيس بشار الاسد، الذي اكد بان الملف اللبناني ليس من صلب متابعته، لانه يثق بحلفائه في لبنان، وهم شركاء دم، ويقصد بذلك حزب الله الذي يقاتل الى جانب الجيش السوري في الحرب ضد الجماعات الارهابية، وان ما يعني سوريا في لبنان، هو وحدته واستقراره ومقاومته ضد العدو الاسرائيلي، وان سوريا مطمئنة الى ان حلفاءها وهم كثر في لبنان وقادرون ان يصلوا الى حل لاي ازمة يواجهونها.


ويلفت الرئيس السوري، الى ان كل ما يطلبه لبنان الدولة والشعب في كل الميادين، لن تتأخر سوريا عن التجاوب معه، وهذا ما حصل في موضوعي النفط والكهرباء، كما في المعابر والتنسيق الامني والعسكري الذي ما زال قائماً.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout