بشرى الخليل ردت على “لجنة متابعة قضية السيد موسى الصدر”

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ردت المحامية بشرى الخليل في بيان، على “لجنة متابعة قضية السيد موسى الصدر”، واكدت ان “كل ما ذكرته في مقابلتها صحيح مئة بالمئة، فرئيس اللجنة هو الذي اجتمع بأمير القاعدة في شمال غرب افريقيا عبد الحكيم بالحاج في فيلا خلف “اوتيل هارون” في طرابلس الغرب، وكان موضوع اللقاء الحديث عن الأرصدة الليبية في الخارج (…)”.

وتناولت “دفاعهم عن عبد السلام جلود وتبرئته من خطف سماحة السيد موسى الصدر، وقد تبين ان الإدعاء في قضية السيد موسى الصدر لم يكن يشمل جلود (…)، علما انه كما سبق وذكرنا انه هو من نفذ عملية الخطف وهو الذي أخذ سماحة السيد ورفاقه واحتجزهم في فيلا في منطقة جنزور في طرابلس الغرب”.