ابنة ابراهيم الصّقر تنسحب من السّباق الإنتخابي!

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمرشحة الدكتورة ماغي ابراهيم الصقر :



تعلن المرشحة عن المقعد الماروني في قضاء زحلة الدكتورة ماغي ابراهيم الصقر انسحابها من الانتخابات النيابية في ١٥ أيار ٢٠٢٢ وذلك لصالح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور " سمير جعجع" وما يمثله، مؤكدة بأنها كانت وستبقى ابنة المقاومة المسيحية ،وايقونة المقاومة البطريرك الراحل " مار نصرلله بطرس صفير" متمنية للوائح القوات اللبنانية في كل لبنان تحقيق انتصار لبنان الكبير.

كما وتشكر كل من وقف إلى جانبها وقدّم لها الدعم وخاصةّ عائلتها الكبيرة آل الصقر الكرام.

وتعهدت كونها ابنة ابراهيم الصقر التي تربت في بيته على الإيمان والصلابة أن تبقى على الوفاء لتراب زحلة وشهدائها،متوسلة شفاعة سيدة زحلة لمباركة هذه الخطوة.