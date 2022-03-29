living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السفير البريطاني يزور بعلبك

29
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت السفارة البريطانية في بيان، أنَّ "السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد زار بعلبك "مدينة الشمس" وانضم إلى طاولة حوار مع طلاب من الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا في زحله.

وكانت زيارة السفير إلى بعلبك فرصة للاستماع إلى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر والمسؤولين المحليين وكبار الشخصيات والمنظمات غير الحكومية حول ما يقومون به لدعم مجتمعاتهم خصوصا في الأوقات الصعبة للغاية التي تشهدها البلاد.

التقى السفير كولارد رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري ومفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي وراعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر المطران حنا رحمة ورئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس.
وأعرب كولارد عن سعادته بزيارة المزرعة المجتمعية في بعلبك التي تساهم في تحسين وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة وتقدم دورات تدريبية وإرشادية لمئات المزارعين، بالإضافة إلى توزيع آلاف الشتول الطبيعية.


كما توفر المزرعة سوقا للخضروات والمحاصيل الصحية والطبيعية والمنتجات الغذائية المصنعة لأسواق الجملة والتجزئة".

وفي ختام زيارته قام السفير بجولة على المعالم والآثار التاريخية الشهيرة في المدينة, قال كولارد قبل مغادرته بعلبك: "يسعدني أن أتمكن أخيرا من زيارة بعلبك, لقد كنت أتطلع إلى هذه الزيارة منذ وصولي إلى لبنان في الصيف الماضي, وكانت فرصة للاستماع إلى المحافظ خضر وممثلي المنظمات غير الحكومية وكبار الشخصيات المحلية بشأن العمل الهام الذي يقومون به والتحديات العديدة التي يواجهونها في الأوقات الصعبة للغاية".

وأضاف, "في مناقشاتنا كررت دعم المملكة المتحدة المستمر للشعب اللبناني وأهمية تنفيذ إصلاحات عاجلة لضمان التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر أساسي ليتمكن لبنان من المضي قدما, كما ناقشنا أهمية إجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وشاملة وفي الوقت المناسب في أيار المقبل".

وفي وقت سابق، انضم السفير كولارد إلى طاولة حوار مع طلاب الشؤون الدولية والأعمال في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في زحله، وأعرب عن اهتمامه بالاستماع إلى قلقهم وتطلعاتهم لبلدهم.

وأكد اهمية الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها فرصة للشباب للمشاركة الكاملة وإسماع صواتهم, وقدم لمحة عامة عما تقوم به المملكة المتحدة في لبنان لدعم شعب لبنان وأمنه واستقراره.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout