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أرسلان بعد لقائه لافروف: روسيا استطاعت كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم

29
MARCH
2022
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إلتقى رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

ورافق أرسلان وفد ضم: الوزير السابق صالح الغريب، عضوي المجلس السياسي في الحزب علمان الجردي ومسؤول العلاقات الخارجية والملف الروسي محمد المهتار ومستشار أرسلان المحامي فرحان أبو حسن، في حضور المبعوث الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين في الخارجية.

وتم، بحسب بيان للحزب، "عرض للمستجدات السياسية والدولية والإقليمة والبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين اللبناني والروسي في لقاء ودي دام قرابة الساعة، وتباحثا في الوضع الروسي الأوكراني، حيث أكد المجتمعون أحقية التدخل الروسي في أوكرانيا بما يحفظ أمنها وإستقرارها وإستقرار شعبها.

وتطرقوا إلى أهمية زيادة الإستثمارات الروسية في لبنان والدور الإقتصادي الروسي الذي يمكن أن يساهم بتحرير القرار السياسي، بعد أن إستطاعت روسيا الإتحادية كسر الأحادية وفرض توازنات جديدة في العالم".

وشكر أرسلان الجانب الروسي على حفاوة الإستقبال، مشددا على أهمية تطوير العلاقات اللبنانية الروسية".

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