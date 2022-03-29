"موارنة من أجل لبنان": شجب تهريب الكابيتول كنترول ودعم خارطة طريق البطريرك الراعي

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عقد أعضاء لائحة موارنة من أجل لبنان لانتخابات الرابطة المارونية، التي جرت في 19 الجاري، اجتماعاً رحب في بدايته، المحامي بول كنعان، بالحاضرين وشكر الجميع على انضمامهم الى لائحة موارنة من أجل لبنان. وقال: اعتز بهذه العلاقة المميزة التي قامت بيننا، انها علاقة الأخوّة والتضامن والعمل بروح واحدة وبإرادة ثابتة خدمة للموارنة وللبنان. وعلى هذه القاعدة الصلبة علينا أن نتابع جهودنا، مواكبة منا لأوضاعنا المارونية والوطنية، في كنف بطريركيتنا لنظل صدى صوتها الناطق بتعليم الكنيسة في مختلف الحقول والميادين.

بعد ذلك قيّم الحاضرون مجريات العملية الإنتخابية، وناقشوا آفاق المرحلة المقبلة.وقرروا ما يلي:

‌أ- المحافظة على وحدة اللائحة تحت التسمية ذاتها "موارنة من أجل لبنان".

‌ب- الإنفتاح بروح ايجابية على كل برامج عمل الرابطة المارونية وطروحاتها التي تتقاطع مع برنامج عمل اللائحة، الذي ترشحت على أساسه.

‌ج- متابعة العمل لتحقيق برنامج اللائحة المذكور ضمن الإطار النظامي لتجمع موارنة من أجل لبنان، وتفعيل عمله بتوسيع حلقة الإنتساب اليه لاستقطاب المزيد من النخب وذوي الطاقات من مختلف المناطق.

‌د- شجب المجتمعون محاولة تهريب مشروع قانون الكابيتول كنترولبصيغة ملتبسة وأكدوا دعمهم للقوى التي تواجهه. وجددوا مطالبة المسؤولين الرسميين وقادة الاحزاب والمرجعيات السياسية بإقرار قانون يحفظ أموال المودعين ويخرج عمل القطاع المصرفي من دوامة التردي القائم.

‌ه- أكد المجتمعون دعمهم خارطة الطريق، التي رسمها غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته الاخيرة، لأنها المدخل الصحيح لمعالجة الازمة الوطنية الراهنة.