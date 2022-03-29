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كركي: تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي لغاية 13 أيار 2022

29
MARCH
2022
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم 680 تاريخ 29/3/2022، قضى بموجبها إعطاء أصحاب العمل مهلة إضافية لتقديم التصريح الإسمي السنوي للعام 2021، لغاية 13 أيار 2022، آملًا أن "يتمكن أصحاب العمل من التقيد بالمهلة الإضافية المعطاة لهم وإنجاز التصاريح الإسمية السنوية خلال فترة التمديد هذه تمكينا للصندوق من يوممة البطاقات الإفرادية للمضمونين".


وفي السياق، أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بيانًا جاء فيه أن "منذ حوالي سنتين وأكثر، شهد لبنان أزمات إقتصادية ومالية وصحية وإجتماعية لم يسلم من تداعياتها قطاع أو مؤسسة أو مرفق عام كان أم خاص. إلا أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لم يتوقف يومًا عن أداء واجبه حتى في أوج أزمة إنتشار وباء كورونا."

وأشارت إلى أن "مستخدميه، وعلى الرغم من عدم إيفاء حق تعبهم، يعملون بكل ما أتيح لهم من إمكانات من أجل تلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل على حد سواء. هذه الروحية بالعمل ما هي إلا انعكاس لنهج عمل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي الذي أخذ على عاتقه إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تسيير شؤون المضمونين."

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