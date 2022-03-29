النادي اللبناني للسيارات والسياحة نظّم السباق الأول للسرعة

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لقب المحترفين للدهني والسوبر ستريت للهاشم الستريت لبشارة والكروس كارز لخنيصر

أحرز الياس الدهني لقب المحترفين ورواد الهاشم لقب الـ"سوبر ستريت" والياس بشارة لقب الـ"ستريت" للسباق الاول للسرعة(سبيد تيست) الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) في كازينو لبنان .ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.

شاركت في السباق 66 سيارة في ظل منافسة شديدة في جميع الفئات وفي ظل طقس مشمس.وتضمّن السباق ثلاث طلعات رسمية وتمّ اعتماد افضل وقت مسجّل في احدى الطلعات الثلاث لاعلان النتائج النهائية .

واللافت ان رواد الهاشم حقّق اسرع وقت عندما سجّل دقيقة و6 ثوان و20 بالالف من الثانية .

ودار صراع طاحن على المراكز الاولى في الفئات المعتمدة وخاصة بين السائقين رواد الهاشم والياس الدهني وراين خنيصر واكزافييه مسعد وألكس فغالي وميشال زغيب وشادي الفقيه .

النتائج

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات :

*فئة المحترفين:

-الترتيب العام:

1- الياس الدهني على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.06.57 دقيقة

2- ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :1.08.04 د

3- ميشال زغيب على بي ام دبليو 328 كوبيه:1.09.56 د

-الدفع الخلفي:

1- ميشال زغيب على بي ام دبليو 328 كوبيه:1.09.56 د

-الدفع الامامي:

1- الياس ابراهيم(باهو) على غولف :1.10.68 د

-فئة بي اف 6: ضومط بو ضومط على سيتروين دي اس 3 : 1.12.18 د

-فئة بي اف 5: الياس ابراهيم(باهو) على غولف :1.10.68 د

-فئة بي اف 4: شادي فقيه على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.09.92 د

-فئة بي اف 3: الياس الدهني على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.06.57 د

-فئة بي اف 2: ميشال زغيب على بي ام دبليو 328 كوبيه:1.09.56 د

*فئة السوبر ستريت:

-فئة أل 7:

1- زاد كاخيا على نيسان 370 زد:1.15.12 د

2- اميل الاشقر على بي ام دبليو 335 اي:1.15.41 د

3- متري مطر على نيسان جي تي ار:1.15.99د

-فئة أل 6:

1-رواد الهاشم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.06.20 د

2-اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.08.04 د

3- جوي الأشقر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 : 1.11.55 د

-فئة أل 5(دفع رباعي):

1- طوني فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.13.14 د

2- جميل يزبك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.16.36 د

-فئة ال 4(دفع ثنائي):

1- ايلي سيف على بي ام دبليو ام3 :1.11.75 د

2- دانيال ترزيان على رينو ميغان ار اس:1.13.54 د

3- شربل جبرايل(بولا) على غولف جي تي اي:1.15.84 د

*فئة الستريت(تحت ال2000 سنتم3)

-الترتيب العام:

1- الياس بشارة على مازدا ام اكس 5 :1.15.41 د

2- شادي ابو عاصي على بيجو 205 جي تي اي:1.15.52 د

3- شادي سقيّم على رينو كليو ار اس:1.16.33 د

-الدفع الخلفي:

1- الياس بشارة على مازدا ام اكس:1.15.41 د

-فئة أل 2:

1- فراس جابر على بيجو 106

*فئة السيارات الكلاسيكية:

1- سامي رعد على بي ام دبليو 520

*فئة اكزوتيك كارز:

1- كريستوفر ملك على بورش 996 توربو:1.17.14 د

2- هاني شيت على لمبورغيني هوراغن:1.17.84د

3- جوناثان ملك على لمبورغيني غالاردو:1.20.55 د

*فئة رينو سبور:

1- دانيال ترزيان على رينو ميغان ار اس:1.13.54 د

2- شادي سقيّم على رينو كليو ار اس:1.16.33 د

3-رالف حاموش على رينو كليو ار اس:1.16.74 د

*فئة الكروس كار:

1-راين خنيصر على كروس كار:1.06.94 د

2-ريا داغر على كروس كار:1.12.40 د

وفي ختام السباق وزّع منسّق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظمّ عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الجوائز على الفائزين.