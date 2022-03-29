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بعد اقرار الاعتماد الاضافي لانتخابات المغتربين.. كنعان: ينهي معاناة اللبنانيين مع جوازات السفر واقتراع المغتربين اصبح واقعاً منظماً

29
MARCH
2022
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اطالب بجلسة مناقشة عامة لالزام الحكومات والقضاء باحترام القوانين خاصة بمسألة التوظيف والمسح الشامل

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه اقرّ الاعتماد الاضافي في موازنة ٢٠٢٢ لوزارة الداخلية والبلديات وتم رصد ٣٠٠ ميليار لجوازات السفر لتوقيف المعاناة التي يواجهها المواطنون والامن العام في المعاملات.

وكان كنعان قد طالب خلال الجلسة باقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين فلا نريد ان نخاطر بالانتخابات خارج لبنان.

واكد كنعان ان الكلام حول اقتراع المغتربين اصبح واقعاً ويكفي مزايدات وسجالات، فقد اصبحت العملية منظمة وستجري حسب الاصول وحسب التمويل الذي تم اقراره بمعزل عن الموازنة وان كان هناك حاجة للمباشرة الفورية اصبح بامكان وزارتي الداخلية والخارجية والقنصليات في الخارج القيام بهذه المهمة.
وشدد كنعان على ان هذا امر جيد ودليل اضافي بان الانتخابات ستحصل بمواعيدها ونقوم بكل الامكانيات اللازمة لاتمامها كمجلس نيابي ولجان مختصة.
كما طالب كنعان بجلسة مناقشة عامة لالزام الحكومات والقضاء باحترام القوانين خاصة بمسألة التوظيف والمسح الشامل الذي دققنا به في لجنة المال واكتشفنا الكوارث.

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