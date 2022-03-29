درغام: إقرار اقتراح قانون شهداء إنفجار التليل يبلسم جراح أهالي الضحايا

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال تصريح الـ OTV الى أنه تم إقرار إقتراح القانون الذي سبق أن تقدم به التكتل، وذلك بعد متابعته في اللجان الفرعية واللجان المشتركة، ويرمي القانون الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا إنفجار التليل، مماثلا لمعاش تقاعدي لجندي في الجيش اللبناني، كما يعتبر العسكريون الذين قضوا في الحادثة شهداء واجب.

وأضاف: ويقضي القانون بتمكين الذين أصيبوا من تلقي العلاج على نفقة وزارة الصحة مدى الحياة، لافتا الى أن إقرار القانون يبلسم جراح أهالي الضحايا ولا يعوض عن فقدان أبنائهم، ولكنه بالتأكيد يطوي صفحة من المطالبة بحقوقهم.