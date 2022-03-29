ماذا أقرّ مجلس النواب؟

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انطلقت قبل ظهر اليوم، الجلسة العامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحويلها الى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلبا".



بدوره، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "اقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين".



وقرر مجلس النواب فتح اعتماد اضافي لاجراء الانتخابات النيابية بقيمة 320 مليار ليرة.



هذا وأقرّ تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 2023/5/31 كما أقرّ فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.



وافادت قناة "الجديد"، ان "مجلس النواب يصدق قانون الدولار الطالبي 10 الاف دولار في السنة على سعر صرف 8000 مع تضمنه مادة اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي مصرف يمتنع".



هذا وتم اقرار إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)